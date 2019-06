I problemi sulla rete Vodafone sono stati risolti

Vodafone, che nel pomeriggio aveva avuto diversi problemi sulla rete fissa e mobile, ha fatto sapere di averli risolti. Molti utenti in tutta Italia, verso le 15, avevano segnalato un disservizio: non riuscivano a effettuare chiamate, mandare messaggi o connettersi a Internet. Alcuni utenti avevano segnalato che non funzionava neanche il 190, il numero telefonico di assistenza di Vodafone. Al momento non è chiaro che cosa abbia causato il problema.

Vodafone si scusa per il disservizio temporaneo generato da un problema tecnico sulla rete che è stato risolto nel più breve tempo possibile. — Vodafone it (@VodafoneIT) June 13, 2019