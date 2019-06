La rete fissa e mobile di Vodafone non funziona a molti utenti in tutta Italia. Le prime segnalazioni sono avvenute verso le 15 e sono proseguite nelle ore successive. Come segnala il sito Downdetector, oltre che l’Italia i problemi sembrano riguardare diversi altri paesi europei in cui è presente Vodafone, tra cui Regno Unito, Germania e Spagna. Gli utenti non riescono a effettuare chiamate, mandare messaggi o connettersi a Internet. Alcuni utenti segnalano che non funziona neanche il 190, il numero telefonico di assistenza di Vodafone. Al momento la società non ha diffuso nessun comunicato su cosa abbia causato il problema.