Due petroliere sono state evacuate dopo la segnalazione di un incidente nel Golfo dell’Oman, di cui non si conoscono ancora le cause: l’equipaggio ora si trova al sicuro, ha scritto Haaretz citando sue fonti. Le due petroliere coinvolte sono la Front Altair, battente bandiera delle Isole Marshall, e la Kokuka Courageous, battente bandiera di Panama. Reuters e AP hanno scritto che potrebbero essere state attaccate, ma per ora non si hanno maggiori informazioni. La Quinta Flotta statunitense, che ha la sua base di supporto in Bahrein, ha detto di avere ricevuto richieste di soccorso dall’equipaggio delle due petroliere alle 6.12 e alle 7 ora locale.

Se fosse confermato l’attacco, non sarebbe il primo nella regione. Lo scorso 12 maggio quattro petroliere che si trovavano al largo degli Emirati Arabi Uniti furono attaccate da un «attore statale», come lo definì il governo emiratino. Gli Stati Uniti dissero che il responsabile era l’Iran, accusandolo di voler alzare la tensione nel Golfo Persico: il governo iraniano negò le accuse.