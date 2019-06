Il regista Bryan Singer ha patteggiato 150 mila dollari per un’accusa di stupro di minore

In passato, dal 1997, Singer era già stato accusato di violenze sessuali su minori ma la maggior parte delle cause era stata ritirata. Singer, che ha 53 anni, si è sempre detto innocente e ha detto che si trattava di «uno strascico omofobo». Tra gli altri film che ha diretto ci sono I soliti sospetti, alcuni X-Men e Superman Returns.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di più, e migliori.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la newsletter, una quota minore di inserzioni pubblicitarie, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.