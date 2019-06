La donna che fu la procuratrice nel caso dei “Central Park Five” si è dimessa da insegnante

La procuratrice americana Elizabeth Lederer, principale pubblica ministera nel caso dei cosiddetti “Central Park Five” di cui parla la nuova serie di Netflix When They See Us, si è dimessa dal suo ruolo di insegnante alla facoltà di legge della Columbia University. Lederer ha motivato la sua decisione dicendo che la serie tv ha «riacceso una dolorosa – e vitale – conversazione nazionale sulla questione razziale, l’identità e la giustizia criminale» e che per lei sarebbe stato meglio smettere di insegnare.

Il caso dei “Central Park Five” è probabilmente il più noto esempio di falsa confessione in un’indagine nella storia recente degli Stati Uniti. Riguardava l’aggressione e lo stupro di una donna a Central Park, a New York, la notte del 19 aprile 1989: cinque adolescenti – quattro neri e un sudamericano – furono ingiustamente accusati dello stupro dopo essere stati, di fatto, costretti a confessarlo dagli investigatori, e furono condannati. Solo nel 2014 (dopo che quattro di loro avevano passato 6 anni in carcere e uno 12) la loro vicenda giudiziaria si concluse con l’annullamento delle condanne, quando il vero colpevole raccontò la verità.

In When They See Us il personaggio di Lederer è interpretato da Vera Farmiga.