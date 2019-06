L’Italia Under 20 è stata eliminata Mondiali di calcio

La Nazionale di calcio Under 20 ha perso per 1-0 la semifinale dei Mondiali di categoria, che si stanno disputando in Polonia. L’Ucraina ha segnato al 65° minuto con Serhiy Buletsa, uno dei migliori giocatori della manifestazione. All’Italia è stato annullato un gol segnato nei minuti di recupero da Gianluca Scamacca, in seguito a una revisione da parte del Var. La finale del Mondiale Under 20 sarà quindi Ucraina-Corea del Sud e si giocherà sabato alle 18, mentre l’Italia giocherà il giorno prima, alle 20.30, la finale per il terzo posto contro l’Ecuador. L’Italia fu eliminata in semifinale ai Mondiali Under 20 anche due anni fa.

🗣️ #Nicolato: "Era una partita che si sarebbe decisa sugli episodi. Sono orgoglioso dei ragazzi, hanno dato tanto. Gol annullato a Scamacca? Accettiamo i verdetti arbitrali, potrebbe esser stato un errore, non certo un'ingiustizia"#VivoAzzurro 🇺🇦#UcrainaItalia🇮🇹 1⃣-0⃣ — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) June 11, 2019