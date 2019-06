Il gruppo politico del parlamento europeo ALDE d’ora in poi si chiamerà Renew Europe

Il gruppo politico liberale del parlamento europeo che era finora noto come ALDE ha comunicato che il suo nuovo nome sarà Renew Europe (rinnovare l’Europa). La decisione di cambiare nome era stata presa già prima delle elezioni europee, sapendo che dopo il voto di fine maggio la coalizione avrebbe accolto anche gli eletti del partito del presidente francese Emmanuel Macron. Il gruppo politico esiste dal 2004 e ALDE è un acronimo di “Alliance of Liberals and Democrats for Europe” (Alleanza dei Democratici e dei Liberali e per l’Europa). Come spiega Politico, il cambio del nome era stato deciso soprattutto perché Macron era contrario a far parte di un gruppo che contenesse il termine “liberale”, che in Francia è perlopiù usato con un’accezione negativa. Il gruppo che d’ora in poi si chiamerà Renew Europe è formato da 110 europarlamentari. Nella precedente legislatura i parlamentari dell’ALDE erano invece 68.

Our new group in the @Europarl_EN has chosen a new name: Renew Europe

We're stronger than ever & have the unique chance to shape Europe.

There is a lot of work ahead of us. We are inspired to build a free & fair Europe.

— ALDE Group (@ALDEgroup) June 12, 2019