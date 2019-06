“Rocketman”, il film sulla vita di Elton John, è stato vietato a Samoa per via delle scene che mostrano rapporti omosessuali

Nelle scorse settimane si era saputo che in Russia Rocketman era stato distribuito senza le scene che fanno riferimento all’omosessualità. I distributori russi avrebbero deciso di tagliare il film sulla base della cosiddetta legge “ contro la propaganda gay” , che esiste nel paese dal 2013 e che vieta la promozione tra i minori di relazioni “non tradizionali”, nonostante la visione fosse già vietata ai minori di 18 anni.

