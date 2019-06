I Golden State Warriors hanno battuto i Toronto Raptors in gara-5 delle finali NBA

I Golden State Warriors hanno battuto 106 a 105 i Toronto Raptors in gara-5 delle finali NBA, giocata nella notte tra lunedì e martedì a Toronto. Dopo questa partita i Warriors si sono portati a 2 vittorie nella serie, ma i Toronto continuano a essere in vantaggio con 3 vittorie. La partita era iniziata piuttosto bene per i Warriors, che avevano ritrovato in campo fin dal primo minuto Kevin Durant, assente per infortunio nelle precedenti 4 gare. Durant, però, si è fatto di nuovo male all’inizio del secondo quarto.

Dopo essere stati in svantaggio per quasi tutta la partita, nel quarto quarto i Raptors si sono portati avanti sul 98 a 95. A un minuto dalla fine Kaly Thompson ha segnato per i Warriors un tiro da tre punti che li ha portati sul 106 a 103, e da quel momento i Raptors non sono riusciti più a recuperare la partita. Per i Warriors i migliori marcatori sono stati Thompson, con 26 punti, e Stephen Curry, con 31 punti, mentre per i Raptors il miglior realizzatore è stato Kawhi Leonard, con 26 punti.

Gara-6 si giocherà nella notte tra giovedì e venerdì.