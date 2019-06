Un elicottero è caduto sul tetto di un grattacielo a New York

Un elicottero è caduto sul tetto di un grattacielo di Manhattan, New York, Stati Uniti, poco prima delle 14 ora locale (le 20 in Italia). Secondo quanto riferito dal dipartimento dei vigili del fuoco di New York, l’edificio si trova sulla 7th Avenue, tra la 51ma e la 52ma strada. Al momento non si sa quante persone ci fossero a bordo dell’elicottero, ma un portavoce della polizia ha detto a CNN che il pilota sarebbe morto.

MAN 2-ALARM 787 7 AVE, HIGH RISE HELICOPTER CRASH INTO BUILDING, — FDNYalerts (@FDNYAlerts) June 10, 2019

Il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, ha detto che secondo le prime informazioni disponibili si sarebbe trattato di un atterraggio d’emergenza e che non ci sono elementi per parlare di terrorismo. Nella caduta l’elicottero si è anche sviluppato un incendio sul tetto del palazzo, che è stato spento dopo poco dai vigili del fuoco. Non è ancora chiaro cosa abbia causato la caduta ma un video che sta circolando sui social network mostra l’elicottero volare in maniera irregolare poco prima di schiantarsi sul tetto del palazzo.

NEW: Video shows helicopter flying erratically before crashing on the top of a high-rise building in New York City pic.twitter.com/Nd2w39up1Q — BNO News (@BNONews) June 10, 2019

L’edificio su cui si è caduto l’elicottero è un grattacielo di 54 piani conosciuto anche come AXA Equitable Center, ed è la sede statunitense della compagnia assicurativa AXA. All’interno ci sono anche uffici di BNP Paribas, Citibank e dello studio legale Willkie Farr & Gallagher. L’edificio è stato evacuato subito dopo lo schianto e nessuna persona all’interno sarebbe stata ferita, ha detto Cuomo.