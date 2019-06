Livorno e Prato al PD, Ferrara alla Lega

Oggi in Italia si è votato per i ballottaggi nelle città in cui quindici giorni fa nessun candidato a sindaco aveva superato il 50 per cento più uno dei voti. I comuni in cui si è votato sono 136, con il coinvolgimento di oltre tre milioni di elettori. L’affluenza è diminuita, come accade quasi sempre: secondo i dati del ministero dell’Interno, infatti, alle 19 aveva votato il 37,4 per cento degli elettori, contro il 55 del primo turno.

Per il momento, relativamente alle principali città in cui si è votato, sappiamo che il centrosinistra ha vinto a Livorno (dove negli ultimi cinque anni aveva governato il Movimento 5 Stelle), a Prato e a Reggio Emilia, mentre il centrodestra è in largo vantaggio a Ferrara, dove dal dopoguerra a oggi aveva sempre governato il centrosinistra.

Lo scrutinio è in corso dalle 23, questi sono i risultati parziali nelle principali città in cui si è votato:

Livorno (171 sezioni scrutinate su 172)

Il candidato del centrosinistra Luca Salvetti ha vinto con il 63 per cento dei voti sul candidato del centrodestra, Andrea Romiti.

Prato (177 sezioni su 179)

Il sindaco uscente del centrosinistra, Matteo Biffoni, è avanti con il 56 per cento dei voti sul candidato del centrodestra, Daniele Spada, quando lo scrutinio è sul punto di concludersi.

Ferrara (143 sezioni su 160)

Il candidato del centrodestra, il leghista Alan Fabbri, è avanti con il 56 per cento sul candidato del centrosinistra, Aldo Modonesi.

Avellino (69 sezioni su 72)

Gianluca Festa, ex esponente del PD sostenuto da una serie di liste civiche di centrosinistra, è avanti con appena il 51,6 per cento su Luca Cipriano, il candidato sostenuto del PD.

Reggio Emilia (152 sezioni su 160)

Luca Vecchi, candidato del centrosinistra, è avanti col 63 per cento. Al primo turno non aveva vinto per pochissimi voti.

Potenza (56 sezioni su 77)

Valerio Tramutoli, sostenuto da due liste civiche, e il leghista Mario Guarente sono separati da 300 voti (per ora a vantaggio di Guarente).

Rovigo (40 sezioni su 56)

Edoardo Gaffeo del centrosinistra è avanti di pochissimo su Monica Gambardella del centrodestra, che era andata invece molto meglio al primo turno.

Campobasso (8 sezioni su 56)

Il candidato del Movimento 5 Stelle, Roberto Gravina, è avanti col 68 per cento dei voti.

Man mano che arriveranno i risultati, aggiorneremo anche i dati sui ballottaggi di Cesena, Forlì, Cremona, Ascoli Piceno, Biella, Vercelli, Foggia e Verbania.