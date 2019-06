Il Pisa è stato promosso in Serie B dopo aver battuto 3-1 la Triestina

Nella prima delle finali dei playoff di Serie C per la promozione in Serie B, il Pisa ha battuto la Triestina fuori casa per 3-1, ottenendo così la promozione dopo il 2-2 dell’andata. I tempi regolamentari si erano conclusi 1-1, ma il Pisa ha segnato in apertura del primo tempo supplementare con Marconi e poi di nuovo al decimo minuto del secondo con Gucher dopo essersi trovato in superiorità numerica fin dal 37mo minuto del secondo tempo regolamentare per l’espulsione di Lambrughi della Triestina.

In contemporanea a Triestina-Pisa, a Venezia i playout di Serie B hanno sancito la retrocessione in Serie C del Venezia e la salvezza della Salernitana. L’altra finale per l’ultimo posto disponibile in Serie B si giocherà invece sabato 15 giugno tra Trapani e Piacenza, dopo lo 0-0 dell’andata.