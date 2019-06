C’è la PlayStation Classic scontata a 30 euro su Amazon

Oggi su Amazon c’è una grossa offerta sulla PlayStation Classic, la versione commemorativa della prima PlayStation uscita nel 2018: è in vendita a 29 euro e 99 centesimi. Solitamente su Amazon costa 60 euro – e non 99 euro come lascia intendere l’indicazione sullo sconto, che si riferisce al prezzo di listino di Sony.

Aggiornamento delle 11.20: sembra che le scorte di PlayStation Classic disponibili su Amazon siano già terminate. Tuttavia si può prenotare a questo prezzo cliccando su “Nuovi: 99 venditori da EUR 29,99”. Ci sono inoltre una serie di venditori terzi che la vendono anche a poco più di 30 euro. Usata, la vende anche Amazon Warehouse. Se scegliete di acquistarla da un venditore terzo fate attenzione ai costi di spedizione e all’affidabilità del venditore, guardando quante e quali recensioni ha.

La PlayStation Classic è in commercio dal 3 dicembre scorso: Sony l’ha realizzata per celebrare il 25esimo anniversario del primo modello di PlayStation. È una riproduzione piuttosto fedele dell’originale, grigino compreso, ma in miniatura. Per giocarci non servono dischi, non c’è nemmeno un lettore in cui inserirli: in memoria ci sono 20 diversi videogiochi che contribuirono alla fama e al successo della console originale come Final Fantasy VII, Ridge Racer Tupe, Wild Arms e Tekken 3. È insomma un oggetto per amanti dei videogiochi nostalgici degli anni Novanta. Oltre alla mini console, nella confezione sono compresi due controller e i cavi necessari per collegare il sistema al televisore.

Amazon non dà informazioni su quando l’offerta finirà.

***

