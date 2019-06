La Francia ha battuto 4-0 la Corea del Sud nella partita inaugurale dei Mondiali femminili

La nazionale di calcio francese ha battuto 4-0 la Corea del Sud nella partita inaugurale dei Mondiali femminili , giocata venerdì sera al Parco dei Principi di Parigi. Davanti a 45.261 spettatori la nazionale ospitante del torneo si è dimostrata nettamente superiore alla Corea del Sud, mai veramente in partita. Il primo gol è stato segnato dopo nemmeno dieci minuti da Eugenie Le Sommer. Alla mezzora di gioco Wendie Renard — compagna di squadra di Le Sommer nel Lione — ha segnato di testa ripetendosi circa dieci minuti dopo. Nel secondo tempo, con la vittoria della Francia ormai al sicuro, il ritmo della partita è calato. Il quarto e ultimo gol della serata è stato segnato a cinque minuti dal termine da Amandine Henry, terza marcatrice del Lione. Domani sono in programma altre tre partite: Germania-Cina (15), Spagna-Sudafrica (18) e Norvegia-Nigeria (21). L’Italia esordirà invece domenica all’ora di pranzo contro l’Australia.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di più, e migliori.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la newsletter, una quota minore di inserzioni pubblicitarie, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.