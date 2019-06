Celebripost

Oltre a quelli alla cerimonia per la premiazione di Denzel Washington (ha ricevuto l’AFI Life Achievement Award, un importante riconoscimento per chi nel cinema o nella televisione ha contribuito in modo significativo all’arricchimento della cultura americana), questa settimana valeva la pena fotografare: Leonardo DiCaprio alla prima del suo documentario sul riscaldamento globale Ice on Fire (c’era anche suo padre, se non lo sapete e siete curiosi di vedere che faccia ha); Beyoncé a una partita di NBA; il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Vietnam e la smorfia di Tiffany Haddish. Anche un po’ di coppie: Pharrell Williams e Helen Lasichanh, Ellen Page e Emma Portner, Miley Cyrus e Liam Hemsworth.