Barack e Michelle Obama realizzeranno alcuni podcast in esclusiva per Spotify

L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e la moglie Michelle hanno siglato un accordo con Spotify per realizzare una serie di podcast in esclusiva per il servizio di streaming. «Gli Obama – si legge nel comunicato diffuso da Spotify – svilupperanno, produrranno e presteranno le proprie voci ad alcuni podcast di vario genere». Al momento Spotify non ha diffuso maggiori dettagli sui contenuti dei podcast che verranno realizzati.

L’accordo è stato firmato da Spotify con la Higher Ground Audio, una società sussidiaria della Higher Ground Productions, la casa di produzione fondata da Barack e Michelle Obama nel 2018 in occasione dell’accordo stretto con Netflix per la produzione di film e serie tv. «Abbiamo sempre creduto nel valore delle conversazioni divertenti e stimolanti. Aiutano a creare connessioni e ad aprirci a nuove idee. Siamo entusiasti di Higher Ground Audio perché i podcast offrono un’opportunità straordinaria per favorire un dialogo produttivo, far sorridere e far riflettere le persone, e, si spera, avvicinarci un po’ di più», ha detto Barack Obama commentando l’accordo con Spotify.