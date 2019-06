YouTube ha cambiato le sue regole sui video razzisti, negazionisti, discriminatori e che incitano all’odio

YouTube, la piattaforma di video controllata da Google, ha annunciato che da oggi inizierà a vietare ed eliminare video razzisti, discriminatori, negazionisti e che incitano all’odio. YouTube ha scritto in un comunicato a riguardo:

Oggi facciamo un altro passo contro l’incitamento all’odio [hate speech in inglese], proibendo video che sostengono che un gruppo sia superiore ad altri per giustificare discriminazione, segregazione o esclusione in base a età, genere, razza, casta, religione o orientamento sessuale.

Nel comunicato YouTube ha fatto direttamente riferimento a video che «promuovono o glorificano l’ideologia nazista» e a video che negano l’esistenza di eventi certi e ben documentati, come per esempio l’olocausto o la strage della scuola elementare di Sandy Hook, dove nel 2012 un ragazzo uccise 26 persone, tra i quali 20 bambini. YouTube ha spiegato che inizierà a applicare le sue nuove regole già da oggi ma che ci vorrà del tempo perché ogni video sia trovato, valutato ed eventualmente rimosso. Il comunicato non cita in modo diretto nessuno video o canale al momento online che sarà rimosso. La società parla anche di video “borderline”, cioé “al limite”, che continueranno a essere consentiti, ma anche in questo caso non vengono fatti chiari esempi a riguardo.

Il comunicato spiega anche che certi video che saranno rimossi saranno comunque conservati in altro modo, perché potrebbero servire in futuro a ricercatori o associazioni non governative per «capire e combattere l’incitamento all’odio».