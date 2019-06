Prayuth Chan-ocha è stato ri-nominato primo ministro della Thailandia

Prayuth Chan-ocha, l’attuale primo ministro thailandese e il capo della giunta militare salita al potere cinque anni fa, è stato di nuovo nominato primo ministro. La nomina è arrivata in seguito a un voto del Parlamento che si era insediato a fine maggio. Come spiega Al Jazeera, Prayuth ha così «completato la transizione da leader di un colpo di stato a capo di un governo civile», ma a votarlo è stato un Parlamento in cui tutti i 250 membri del Senato, una delle due camere nel sistema thailandese, sono stati eletti dalla giunta militare.