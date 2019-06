La UEFA ha rinviato l’attesa sentenza sui conti del Milan

La UEFA, l’organo di governo del calcio europeo, ha rinviato l’attesa sentenza sui conti del Milan fra il 2016 e il 2018, che potrebbero aver violato il cosiddetto fair play finanziario. In un comunicato, la UEFA ha detto che il giudizio sul Milan rimane in sospeso finché il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna (TAS) si esprimerà definitivamente un altro caso sul Milan, che riguarda i conti della società fra 2014 e 2016. Il Milan rischia soprattutto l’esclusione dall’Europa League, la coppa europea alla quale si è qualificato arrivano quinto nell’ultimo campionato di Serie A.

Nel luglio del 2018 il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna (TAS) aveva riammesso il Milan nelle coppe europee per la stagione 2018/19, annullando l’esclusione stabilita il 27 giugno 2018 dalla UEFA. Il TAS aveva accolto il ricorso del Milan e aveva giudicato come eccessive le motivazioni che avevano spinto la UEFA a sanzionare il club per aver violato il Fair play finanziario tra il 2014 e il 2017.

La UEFA però aveva fatto ricorso alla decisione del TAS. La sentenza di secondo grado, quella che oggi l’UEFA ha detto di voler aspettare per giudicare il Milan nel caso più recente, si attende da circa un anno e non è chiaro esattamente quando arriverà.