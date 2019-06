Gianluigi Buffon lascia il Paris Saint-Germain

La dirigenza della squadra del Paris Saint-Germain e Gianluigi Buffon hanno deciso di non rinnovare il contratto che lega il portiere italiano al club francese dallo scorso anno e che scadrà il prossimo 30 giugno. In estate Buffon sarà quindi libero di trovarsi un’altra squadra, o di concludere la carriera da calciatore per iniziarne una da allenatore o dirigente. Nell’ultima stagione a Parigi ha giocato 25 partite ufficiali fra campionato e coppe, vincendo la Ligue 1 lo scorso aprile. Buffon ha commentato la notizia dicendo: «Grazie per tutte le emozioni che abbiamo vissuto insieme. Un anno fa arrivai a Parigi pieno di entusiasmo e fui accolto con grande calore. Fu veramente commovente. Grazie ancora dal profondo del mio cuore. Lascio con la felicità di aver vissuto questa esperienza, che indubbiamente mi ha insegnato molto. Oggi termina la mia avventura al di fuori dell’Italia».

Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coéquipier extraordinaire. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite ❤️💙 Ciao e grazie per tutto Grande @gianluigibuffon 🙌 pic.twitter.com/l4xrZOA8cf — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 5, 2019