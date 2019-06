I tennisti Roger Federer e Rafael Nadal si giocheranno una delle semifinali del Roland Garros

Il tennista svizzero Roger Federer e lo spagnolo Rafael Nadal si giocheranno una delle due semifinali del Roland Garros, il torneo francese tra i più importanti del mondo, che fa parte del Grande Slam. Federer ha battuto ai quarti di finale lo svizzero Stan Wawrinka, per 7-6, 4-6, 7-6, 6-4; Nadal ha invece eliminato il giapponese Kei Nishikori per 6-1 6-1 6-3. La semifinale ta Federer e Nadal si giocherà venerdì 7 giugno. L’altra sarà definita dopo i quarti di finale che si giocheranno domani: Dominic Thiem-Karen Chačanov e Novak Djokovic-Alexander Zverev. Con la vittoria di Federer su Wawrinka, peraltro, l’italiano Fabio Fognini è entrato nella top 10 del ranking mondiale, il terzo uomo italiano a riuscirci dopo Corrado Barazzutti e Adriano Panatta (tra le donne ci erano riuscite Sara Errani, Francesca Schiavone, Roberta Vinci e Flavia Pennetta).

