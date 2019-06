È stata archiviata l’accusa di stupro contro l’attore francese Gerard Depardieu

La procura di Parigi ha archiviato l’accusa di stupro contro l’attore francese Gerard Depardieu, spiegando di non avere prove sufficienti per mandarlo a processo. Depardieu era stato accusato di stupro e molestie sessuali da una ragazza di 22 anni, che sostiene di essere stata violentata in due occasioni nell’agosto 2018. In questi mesi Depardieu si è sempre detto innocente.