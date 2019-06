I prezzi dei fumetti di Sergio Bonelli Editore aumentano da questo mese

Sergio Bonelli Editore, la casa editrice che pubblica tra gli altri i fumetti Dylan Dog, Tex e Julia, ha annunciato un aumento dei prezzi da questo mese. Il costo degli albi mensili da 96 pagine (tra cui Dylan Dog, Tex, Zagor, Dragonero, Nathan Never e Dampyr) aumenterà di 40 centesimi, da 3 euro e 50 a 3 euro e 90. Julia invece passerà da 4 a 4,50 euro e Martin Mystère da 5,70 a 6,30 euro. L’aumento dei prezzi è stato annunciato da Davide Bonelli, direttore della casa editrice, sull’ultimo numero di Julia:

Gli effetti della crisi economica che tutti noi stiamo vivendo e affrontando, e di cui ci danno testimonianza, giorno dopo giorno, tutti i mezzi di informazione sia analogici che digitali, hanno avuto ripercussioni su ogni aspetto della nostra vita, e la carta stampata ne ha risentito enormemente e in maniera – assicurano gli esperti – ineluttabilmente negativa.

(…) Mi dispiace chiedervi questo piccolo “sacrificio”, ma vi assicuro che, qui in Via Buonarroti, tutti noi non smettiamo mai di impegnarci per tenere alta la tradizione della nostra Fabbrica dei sogni.