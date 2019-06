La regista italiana Lina Wertmüller riceverà l’Oscar onorario, ha annunciato oggi l’Academy, l’organizzazione che consegna annualmente i premi più importanti del cinema mondiale. Wertmüller sarà premiata il prossimo 27 ottobre, insieme al regista David Lynch e all’attore Wes Studi: l’Oscar onorario, chiamato spesso Oscar alla carriera, viene assegnato a quelle persone che si sono distinte per anni nel mondo del cinema.

Wertmüller ha 90 anni, e nel 1977 era stata la prima donna candidata all’Oscar per la migliore regia per il film Pasqualino Settebellezze. I suoi film più celebri risalgono agli anni Sessanta e Settanta, quando diventò una delle più importanti esponenti del cinema politico italiano, spaziando dalla commedia al dramma e dirigendo in molti film Giancarlo Giannini e Mariangela Melato, che diventarono una delle coppie di attori più apprezzate di quegli anni. Ha diretto il suo ultimo film nel 2004, Peperoni ripieni e pesci in faccia.