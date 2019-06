L’ecuadoriano Richard Carapaz è a un passo dalla vittoria del Giro d’Italia

Il ciclista spagnolo Pello Bilbao ha vinto la ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia, 194 chilometri da Feltre al passo Croce d’Aune. Bilbao ha battuto in volata il connazionale Mikel Landa, con cui è arrivato al traguardo dopo una tappa costituita da cinque salite dolomitiche in successione per un dislivello complessivo di oltre cinquemila metri. Vincenzo Nibali, quinto al traguardo, non è riuscito a diminuire lo svantaggio in classifica generale (1 minuto e 54 secondi) dall’attuale maglia rosa, l’ecuadoriano Richard Carapaz, quarto classificato, che ora è a un passo dalla vittoria del suo primo Giro d’Italia. È infatti difficile da pensare che nella cronometro conclusiva di Verona, in programma domani, Nibali riesca a recuperagli più di un minuto. Carapaz ha 26 anni ed è nato a quasi tremila metri di altezza in un paese senza una grande storia ciclistica. È un corridore giovane e piuttosto riservato che a inizio Giro non era nemmeno considerato tra i principali favoriti per la maglia rosa.