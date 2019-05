Esteban Chaves ha vinto la 19ª tappa del Giro d’Italia, Richard Carapaz rimane in maglia rosa

Il ciclista colombiano Esteban Chaves ha vinto la terzultima tappa del Giro d’Italia, 151 chilometri da Treviso a San Martino di Castrozza, in provincia di Trento. A due chilometri dal traguardo Chaves ha staccato il gruppetto di testa composto da altri cinque corridori, ottenendo in solitaria la sua prima vittoria al Giro di quest’anno. Dietro di lui si sono piazzati l’italiano Andrea Vendrame e il portoghese Amaro Antunes. La classifica generale rimane immutata a due tappe dal termine. L’ecuadoriano Richard Carapaz rimane in maglia rosa con 1 minuto e 54 secondi di vantaggio su Vincenzo Nibali e oltre 2 minuti sullo sloveno Primoz Roglic. La tappa di domani, 194 chilometri da Feltre al passo Croce d’Aune, sarà decisiva.