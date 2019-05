Celebripost

Potrebbe essere che tra le serie tv che state aspettando ci sia Big Little Lies, e allora vi farà piacere vedere questa foto con le sue protagoniste: Reese Witherspoon, Zoe Kravitz, Laura Dern, Shailene Woodley, Nicole Kidman e Meryl Streep. Alle gare automobilistiche del weekend si sono visti Matt Damon e Christian Bale a Indianapolis, Flavio Briatore, Winnie Harlow e Patrick Dempsey a Montecarlo. Ma tra le varie persone da fotografare c’erano anche Drake e la sua risata, Sophie Turner in una posa impeccabile e Berlusconi in una quasi solenne e l’ex tennista Billie Jean King su uno sfondo scintillante, anche se i migliori effetti scenografici della settimana li hanno Melania Trump e Akie Abe in visita al museo di arte digitale di Tokyo.