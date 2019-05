Il Gruppo 24 ore e Sky Italia hanno avviato una collaborazione editoriale per i prossimi cinque anni

È prevista anche la collaborazione tra Sky Sport e le piattaforme del Gruppo 24 Ore, così come operazioni congiunte tra le due concessionarie di pubblicità, Sky Media e 24Ore System.

Oggi il Gruppo 24 ore e Sky Italia hanno annunciato una collaborazione che durerà cinque anni, a partire dall’1 giugno 2019. «L’accordo» scrive il Sole 24 ore, «sarà incentrato sullo sviluppo cross-mediale e la valorizzazione delle rispettive competenze negli ambiti dell’informazione, della produzione di contenuti e altre attività editoriali, e sull’individuazione di opportunità e modelli da sviluppare congiuntamente». Insieme i due gruppi editoriali lavoreranno a una serie di progetti che, tra le altre cose, riguarderanno l’informazione finanziaria e borsistica e inchieste su temi economico-finanziari. Inoltre verrà valutata la possibilità di una coproduzione tra Radio 24 e Sky, per unire i format radiofonici e quelli televisivi.

