La Corte federale di appello della FIGC ha deciso che il Palermo sarà penalizzato di 20 punti e resterà quindi in Serie B

La Corte federale di appello della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) ha ridotto la pena nei confronti della squadra di calcio del Palermo, che era stato retrocesso in Serie C dal Tribunale federale della FIGC. Per il Palermo è stata decisa una penalizzazione di 20 punti, che permetterà quindi alla squadra di disputare il prossimo campionato di Serie B. Le conseguenze per le altre squadre sono che Foggia, Padova e Carpi saranno direttamente retrocesse in Serie C e che Salernitana e Venezia dovranno disputare i playout, al termine dei quali una delle due squadre retrocederà (andando a “occupare” in Serie C il posto che in precedenza avrebbe dovuto occupare il Palermo). ANSA scrive che l’avvocato della Salernitana, Gian Michele Gentile, ha detto che intende «impugnare quel decreto innanzi al Consiglio di Stato».

La retrocessione del Palermo in Serie C era stata decisa per illecito amministrativo, dopo che il club era stato al centro di confuse trattative di acquisto che il Tribunale Federale aveva ritenuto essere state condotte in maniera irregolare ed effettuate con lo scopo di alterare il bilancio societario.