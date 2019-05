Il francese Nans Peters ha vinto la 17ª tappa del Giro d’Italia

Il ciclista francese Nans Peters, del team AG2R, ha vinto la diciassettesima tappa del Giro d’Italia, 181 chilometri da Commezzadura ad Anterselva, nella provincia autonoma di Bolzano. Peters è arrivato al traguardo in solitaria con oltre un minuto di vantaggio sul colombiano Esteban Chaves e sull’italiano Davide Formolo, rispettivamente secondo e terzo classificato. A quattro tappe dal termine, l’ecuadoriano Richard Carapaz mantiene la maglia rosa da leader della classifica generale con 1 minuto e 54 secondi di vantaggio su Vincenzo Nibali e oltre 2 minuti sullo sloveno Primoz Roglic. Non sono cambiate neanche la maglia ciclamino di Arnaud Demare, la maglia blu di Giulio Ciccone e la maglia bianca di Miguel Angel Lopez. La tappa di domani partirà da Valdaora e arriverà a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, dopo 222 chilometri. Sarà l’ultima tappa per velocisti e di fatto deciderà il vincitore della maglia ciclamino.