Alcuni utenti stanno segnalando problemi a usare Facebook

A partire dalle 20 di oggi alcuni utenti, soprattutto fuori dall’Italia, stanno avendo problemi con Facebook. I problemi sono confermati dal sito Downdetector, che mostra anche una mappa con i luoghi in cui si stanno avendo i maggiori problemi, e dalla presenza su Twitter dell’hashtag #FacebookDown.

