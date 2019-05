MacKenzie Bezos, ex moglie di Jeff Bezos, darà in beneficenza metà della sua ricchezza

MacKenzie Bezos, l’ex moglie del fondatore e capo di Amazon Jeff Bezos, si è impegnata a dare in beneficenza metà dei suoi beni, così come hanno fatto già altri miliardari prima di lei. Martedì Bezos ha firmato il “Giving Pledge”, una campagna lanciata nel 2010 da Warren Buffet e da Bill e Melinda Gates, che invita le persone molto ricche a donare più della metà delle loro fortune durante la loro vita o di farlo con il loro testamento. Bezos, che ha annunciato il divorzio dal marito a gennaio, ha ottenuto nell’accordo per la spartizione dei beni azioni di Amazon per un valore stimato di circa 35 miliardi di dollari.