 Jeff Bezos e sua moglie MacKenzie hanno raggiunto un accordo per il loro divorzio

Jeff Bezos – il fondatore e capo di Amazon e il proprietario del Washington Post – e sua moglie MacKenzie hanno raggiunto un accordo per il loro divorzio. In base all’accordo, MacKenzie (il cui cognome da nubile è Tuttle) avrà azioni di Amazon per un valore stimato di circa 35 miliardi di dollari, ma non avrà quote nel Washington Post e in Blue Origin, la società spaziale di Bezos. Le azioni corrispondono a circa il 4 per cento delle azioni totali di Amazon e sono circa il 25 per cento di quelle attualmente possedute da Jeff Bezos, che continua a restare il principale azionista della società. La coppia annunciò di voler divorziare a gennaio e Associated Press ha scritto che ci si aspetta che le pratiche del divorzio vengano completate entro tre mesi. La coppia si era conosciuta nel 1994, prima che Bezos fondasse Amazon.