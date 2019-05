A Tromello, in provincia di Pavia, è stato eletto il primo sindaco transgender in Italia

A Tromello, una piccolo comune in provincia di Pavia, è stato eletto sindaco Gianmarco Negri sostenuto dalla lista civica Cambiamenti. Negri, che ha 40 anni ed è un avvocato penalista, aveva fatto la transizione di genere pochi anni fa ed è il primo sindaco transgender ad essere eletto in Italia. La sua lista ha ottenuto il 37,54 per cento, più di quella del candidato della Lega Renato Cappa e di quella del vicesindaco uscente Antonio Pavia.

