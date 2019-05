L’affluenza rilevata alle 19 per le elezioni europee, in corso oggi in Italia, è stimata intorno al 43,63 per cento, un dato in leggero aumento rispetto a quello del 2014, quando alle 19 aveva votato il 41,99 per cento degli aventi diritto.

Alle elezioni europee del 2014 l’affluenza complessiva fu del 57,22 per cento.