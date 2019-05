Alle 12 l’affluenza alle elezioni europee è stata del 16 per cento, stabile rispetto al 2014

L’affluenza rilevata alle 12 per le elezioni europee, in corso oggi in Italia, è stimata intorno al 16 per cento. Sono dati in linea con le ultime europee del 2014, quando alle 12 aveva votato il 16,27 per cento dell’elettorato (alla fine l’affluenza fu del 57,22 per cento). La prossima rilevazione è in programma per le 19. Secondo le stime di YouTrend, rispetto al 2014 l’affluenza sarebbe in calo in alcune grandi città.

Dinamica interessante: l'affluenza alle 12 è in calo sul 2014 nelle grandi città che abbiamo potuto verificare (Torino, Genova, Venezia). Dai primi dati @Viminale sembra invece in linea sul 2014 a livello nazionale.#ElezioniEuropee #Europee2019 #MaratonaYouTrend — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) May 26, 2019