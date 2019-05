L’imprenditore italo-americano Rocco Commisso sta negoziando l’acquisto della Fiorentina, scrive il New York Times. Secondo il quotidiano, l’accordo è stato trovato sulla base di circa 130 milioni di euro e potrebbe essere finalizzato lunedì. La Fiorentina è una delle più note squadre italiane di calcio ma da tempo è in difficoltà economiche e sportive: la famiglia Della Valle, che l’aveva acquistata nel 2002, ha annunciato da tempo di voler vendere le proprie quote, e la squadra da quattro anni disputa stagioni molto deludenti. Nel campionato in corso non è ancora matematicamente salva, e dovrà giocarsi la salvezza all’ultima giornata contro il Genoa.

Commisso ha 69 anni, è proprietario di un’azienda che controlla moltissime tv locali americane e da tempo stava provando a entrare nel mondo del calcio italiano. Nel 2018 aveva tentato di acquistare il Milan, prima che finisse in mano al potente fondo di investimento Elliott.