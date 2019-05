Secondo gli exit poll delle elezioni europee in Irlanda, il partito dei Verdi è andato particolarmente bene

Secondo gli exit poll realizzati dall’istituto di sondaggi Red C per la televisione irlandese RTÈ, in Irlanda i Verdi potrebbero vincere molti più seggi di quanti ci si aspettava. Gli exit poll dicono che i Verdi saranno il primo partito nella circoscrizione di Dublino, e avranno buone possibilità di ottenere seggi in entrambe le altre due circoscrizioni del paese. Per i Verdi, che alle ultime elezioni politiche del 2016 presero meno del 3 per cento, sarebbe un risultato storico e inaspettato. Secondo gli exit poll nelle altre due circoscrizioni in cui è diviso il territorio irlandese, Nord Ovest e Sud, sono avanti due candidati di Fine Gael, il cui leader, Leo Varadkar, guida l’attuale governo di minoranza.

There's one big story in Ireland's exit poll: GREEN SURGE!

An unprecedented wave of support puts Green candidate Ciarán Cuffe in FIRST PLACE in Dublin. Greens may win an MEP in every constituency. Unheard of. https://t.co/EXYyrJ8lNa pic.twitter.com/5VSkJQbRS9 — Naomi O'Leary (@NaomiOhReally) May 24, 2019

In Irlanda si è votato venerdì: si sono tenute le elezioni europee, locali e un referendum per semplificare le norme sul divorzio. Qui una guida completa.