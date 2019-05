I vincitori del festival di Cannes

Gisaengchung, il film del regista sudcoreano Bong Joon-Ho, ha vinto la Palma d’Oro al festival di Cannes, uno dei più importanti concorsi del cinema mondiale. È una commedia sulle storie intrecciate di due famiglie, una squattrinata e una molto ricca, dello stesso regista di Okja e Snowpiercer. Il Grand Prix, considerato una specie di secondo posto, è invece andato ad Atlantique della regista francese Mati Diop, un film sulla storia di un gruppo di operai della periferia di Dakar, in Senegal.

Il premio della giuria lo hanno vinto due film: Les Misérables del regista maliano Ladj Ly e Bacurau dei brasiliani Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Il primo è un film poliziesco che racconta le tensioni etniche e sociali della periferia parigina, mentre il secondo racconta una storia fantastica ambientata in un piccolo e misterioso villaggio brasiliano.

Emily Beecham, attrice inglese che finora non aveva avuto molti ruoli importanti, ha vinto il premio come migliore attrice per Little Joe, thriller in cui interpreta una scienziata che modifica geneticamente una pianta in modo che renda felici le persone. Antonio Banderas ha invece vinto come miglior attore per Dolor Y Gloria di Pedro Almodovar, in cui interpreta un regista di successo in declino fisico e creativo.

Il premio per la miglior regia è andata ai fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne per Le Jeune Ahmed, che racconta di un giovane studente musulmano che si radicalizza e progetta l’omicidio della sua insegnante. La Camera d’oro, il premio per la migliore opera di un esordiente, è andato a Nuestras Madres del regista guatemalteco César Díaz.

