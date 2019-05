È stata sequestrata la discoteca di Corinaldo dove a dicembre erano morte 6 persone

La “Lanterna Azzurra Clubbing”, la discoteca di Corinaldo, in provincia di Ancona, dove tra il 7 e l’8 dicembre morirono sei persone schiacciate nella calca prima di un concerto di Sfera Ebbasta, è stata messa sotto sequestro preventivo. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona e il decreto è stato eseguito dai carabinieri. Le indagini della Procura avevano “evidenziato gravi carenze della struttura, che la rendono inidonea alla destinazione a locale di pubblico spettacolo e tale da non garantire, in caso di emergenza, le necessarie condizioni di sicurezza”.