Almeno 10 persone sono morte nel ribaltamento di una barca nel sud-ovest della Cina

Almeno 10 persone sono morte nel ribaltamento di un’imbarcazione nel sud-ovest della Cina, nella provincia del del Guizhou; 11 persone, compreso il capitano, sono state soccorse e altre 8 risultano ancora disperse. L’imbarcazione serviva per trasportare passeggeri da un lato all’altro di un fiume e secondo le prime informazioni era stata costruita in modo approssimativo e non comprata da un produttore ufficiale. Il capitano della nave è stato fermato e sono in corso indagini per capire le cause del ribaltamento.