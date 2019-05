Nel Regno Unito si sono registrate molte difficoltà per gli stranieri che hanno cercato di votare alle elezioni europee, che nel paese si sono tenute oggi (i seggi sono aperti fino alle 23 italiane). Decine di persone hanno scritto sui social network di non essere riuscite a votare per problemi burocratici. Il Guardian sostiene di aver ricevuto più di 500 testimonianze di cittadini europei respinti dai funzionari elettorali britannici. Non è chiaro se il problema sia uno solo, ma sembra che per un errore tecnico molti nomi degli elettori europei che si erano registrati per votare nel Regno Unito – che hanno avuto poco tempo per farlo, visto che le elezioni sono state confermate solo poche settimane fa – siano scomparsi dagli elenchi. La Commissione elettorale britannica ha fatto sapere che si sta occupando del caso.