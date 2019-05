Weekly Post #22 – In Italia mancano i medici

Da mesi nell’ambiente della sanità italiana si parla di un problema: ci sono moltissimi medici che stanno andando o andranno presto in pensione, e i giovani per sostituirli non sono abbastanza. È una questione che può suonare preoccupante, perché si parla di salute, ma non è un problema di popolarità della facoltà di Medicina: è più che altro una questione di fondi e di programmazioni sbagliate. Ludovica Lugli del Post e Stefano Guicciardi, presidente di FederSpecializzandi, associazione che rappresenta i medici in formazione, ci spiegano quali sono le cause di questa carenza, e cosa si sta facendo per provare a risolverla. Il Weekly Post è disponibile su Spreaker, su Spotify, su iTunes e su Google Podcast.