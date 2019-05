Un bus si è ribaltato su un raccordo autostradale vicino a Siena: c’è almeno un morto

Martedì mattina intorno alle 9 un bus turistico è uscito di strada tra Monteriggioni e Badesse, sul raccordo autostradale che collega Siena e Firenze, ribaltandosi poi nella scarpata adiacente: secondo i giornali c’è almeno un morto e ci sono diversi feriti. La Nazione scrive che i turisti erano est europei. Anas ha detto che il raccordo è momentaneamente chiuso in direzione Siena, quella in cui è avvenuto l’incidente, e sul posto ci sono i soccorsi e i vigili del fuoco. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.