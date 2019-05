Caleb Ewan ha vinto in volata l’undicesima tappa del Giro d’Italia

Il ciclista australiano Caleb Ewan ha vinto l’undicesima tappa del Giro d’Italia, 221 chilometri da Carpi a Novi Ligure, in Piemonte. Ewan ha preceduto nella volata il francese Arnaud Demare e il tedesco Pascal Akermann, il quale ha ceduto proprio a Demare la maglia ciclamino da leader della classifica a punti. Per Ewan, che ha 24 anni e corre per la Lotto Soudal, è la quinta vittoria stagionale, la terza al Giro e la seconda nell’edizione in corso, dopo quella di sabato scorso a Pesaro. La maglia rosa rimane al romano Valerio Conti, in vantaggio di 1 minuto e 50 secondi sullo sloveno Primoz Roglic nella classifica generale. La dodicesima tappa si correrà domani: 158 chilometri da Cuneo a Pinerolo, e si inizierà a salire.