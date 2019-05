«”Alice”, le disse con tono ragionevole. “Non lasciarmi. Non te ne andare. Voglio una compagna nella mia vita. Lo sai? Siamo solo all’inizio. Nessuno potrebbe mai amarti come ti amo io. Scegli questo. Scegli l’avventura, Alice. Questa è l’avventura. Questa è la disavventura. Questa è la vita”»

Lisa Halliday, Asimmetria (Asymmetry, 2018), pubblicato da Feltrinelli nella traduzione di Federica Aceto

È stato uno dei fenomeni letterari del 2018 perché riesce, tra molti meriti, a tenere insieme in un unico libro due personaggi dalle storie molto diverse, che non si incontrano mai. Se n’è parlato molto anche perché Halliday ebbe una relazione con lo scrittore Philip Roth e la racconta, in parte, qui.