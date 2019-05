Lo sciopero del trasporto aereo di oggi

Oggi è in corso uno sciopero del trasporto aereo della durata di 24 ore, organizzato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. Lo sciopero riguarda piloti e assistenti di volo di Alitalia, Blue Air e Blu Panorama, tecnici della manutenzione e personale di terra, nonché gli addetti alla gestione aeroportuale. Tra le motivazioni della sciopero sono citate la crisi di Alitalia, da due anni in amministrazione straordinaria, e le difficoltà del settore del trasporto aereo.

#VuelingInforms A causa dello sciopero del settore del trasporto aereo in Italia 21/05 totalmente estranea a Vueling, i nostri voli potrebbero non operare come da programma. Controlla + info: https://t.co/nT3twZf8b9 Ci scusiamo per i disagi arrecati

— Vueling Airlines (@vueling) May 21, 2019