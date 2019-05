Il calciatore dell’Arsenal Henrikh Mkhitaryan non parteciperà alla finale di Europa League per ragioni di sicurezza

Il giocatore dell’Arsenal Henrikh Mkhitaryan non parteciperà alla finale di Europa League contro il Chelsea, che si terrà mercoledì 29 maggio allo stadio Olimpico di Baku, in Azerbaijan. Mkhitaryan è armeno e la decisione è stata presa dall’Arsenal per ragioni di sicurezza: i rapporti tra Armenia e Azerbaijan sono infatti molto tesi, soprattutto a causa del conflitto in Nagorno-Karabakh, un territorio conteso da entrambi nel sud del Caucaso poco conosciuto. L’allenatore dell’Arsenal Unai Emery ha detto che Mkhitaryan «vuole giocare con la squadra ma dopo aver parlato con la sua famiglia ha deciso di non venire. È una decisione molto molto personale e dobbiamo rispettarla». Mkhitaryan ha parlato su Twitter di «decisione difficile» e che «mi dispiace molto di perdermela».

[…] It‘s the kind of game that doesn’t come along very often for us players and I must admit, it hurts me a lot to miss it.I will be cheering my teammates on! Let’s bring it home @Arsenal 🏆💪🏼💪🏼💪🏼 #uel #final #arsenal #chelsea #AFC #COYG pic.twitter.com/gnDA6oyolw

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) May 21, 2019