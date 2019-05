La Tour Eiffel di Parigi è stata evacuata perché una persona ha provato a scalarla

Nel pomeriggio di lunedì la Tour Eiffel, uno dei monumenti più conosciuti di Parigi, è stata evacuata dopo l’avvistamento di una persona che stava cercando di scalarla a mani nude. Sono stati allontanati sia i turisti che erano sulla torre che quelli che si trovavano nella piazza sottostante, e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia: al momento non si sa ancora perché la persona stesse provando a scalarla.

🇫🇷 La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

🇬🇧 The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) May 20, 2019