La casa automobilistica Ford ha annunciato che taglierà 7mila posti di lavoro entro agosto, circa il 10 per cento dei suoi dipendenti d’ufficio, come parte del piano di ristrutturazione dell’azienda automobilistica voluta dall’amministratore delegato Jim Hackett, che permetterà di risparmiare circa 600 milioni di euro all’anno. I tagli includono anche alcuni licenziamenti e buonuscite già avvenuti. L’azienda ha anche annunciato l’intenzione di chiudere tre impianti di costruzione di automobili in Russia, uno in Europa e uno in Brasile.